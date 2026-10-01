Allanaron una casa en Solano y detuvieron a un hombre buscado por la Justicia porteña

Un hombre de 37 años fue detenido durante un allanamiento realizado en San Francisco Solano, en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de armas de fuego. El procedimiento fue ordenado por la Justicia porteña y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Quilmes 4ª.

La causa se inició a partir de una investigación tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26 de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el domicilio de uno de los hombres vinculados al expediente.

Con la correspondiente orden judicial, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 4ª, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), desplegó un operativo en una vivienda ubicada sobre calle 833 al 500, en San Francisco Solano.

Durante el ingreso al domicilio, los efectivos concretaron la detención del sospechoso, de 37 años. En tanto, durante la requisa de la vivienda no se encontraron elementos de interés para la investigación.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se informó el resultado del allanamiento al juzgado interviniente.

Según se indicó, la Justicia dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó que el hombre sea trasladado posteriormente por personal del Servicio Penitenciario Federal a una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires.