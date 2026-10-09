Aniversario de San Francisco Solano: el cronograma de actividades

San Francisco Solano se prepara para celebrar su 77° aniversario con un fin de semana cargado de actividades, música y propuestas para toda la comunidad. Los festejos centrales se desarrollarán el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con epicentro en el Playón de Solano, ubicado en avenida 844 y 893.

Las celebraciones comenzarán el sábado 10, desde las 14, con una feria gastronómica y de emprendedores que ofrecerá distintas alternativas para disfrutar en familia. A partir de las 17, comenzarán los espectáculos musicales sobre el escenario montado en el Playón.

Durante la jornada se presentarán Ballet Koki y Pajarín Saavedra, 010 Rock, La Banda del Súper, Proyecto Stereo, La Nueva, la Historia Continúa y Manseros Santiagueños de Leocadio Torres, con una programación pensada para públicos de todas las edades.

El domingo 11 continuará la agenda por el aniversario. A las 10, se realizará el tradicional Tedeum en la Parroquia San Francisco Solano, mientras que a las 10.30 tendrá lugar el desfile sobre avenida 844, entre 894 y 897.

La jornada continuará desde las 17 con nuevos espectáculos en el Playón de Solano. El cierre estará a cargo de Rodrigo Tapari, quien será la figura central de una nueva edición del Festival Somos Quilmes y ofrecerá un show de cumbia y música tropical.