ANSES: cómo obtener el comprobante de obra social de manera online
La Administración Nacional de la Seguridad Socia recordó que ya se encuentra disponible el acceso digital al Comprobante de Empadronamiento (CODEM).
El trámite puede realizarse de forma simple a través del sitio web oficial del organismo. Tanto trabajadores en actividad como titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados pueden consultar su obra social ingresando su número de DNI o CUIL. Desde allí, es posible visualizar la información o descargar el comprobante, el cual es válido para cualquier gestión y no requiere firma ni sello.
Desde el organismo también destacaron que todos los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho a contar con cobertura de obra social, incluyendo a su grupo familiar a cargo. Esto contempla al cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, o hasta 25 años si se encuentran estudiando, así como hijos con discapacidad, sin límite de edad.
En caso de necesitar modificar la nómina familiar -ya sea para incorporar o dar de baja a un integrante-, el trámite puede realizarse mediante la modalidad de Atención Virtual disponible en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social. De esta manera, se busca facilitar el acceso a derechos y simplificar gestiones sin necesidad de concurrir a una oficina presencial.