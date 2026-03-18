ANSES: cómo obtener el comprobante de obra social de manera online

El trámite puede realizarse de forma simple a través del sitio web oficial del organismo. Tanto trabajadores en actividad como titulares de la Prestación por Desempleo, jubilados y pensionados pueden consultar su obra social ingresando su número de DNI o CUIL. Desde allí, es posible visualizar la información o descargar el comprobante, el cual es válido para cualquier gestión y no requiere firma ni sello.

Desde el organismo también destacaron que todos los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho a contar con cobertura de obra social, incluyendo a su grupo familiar a cargo. Esto contempla al cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años, o hasta 25 años si se encuentran estudiando, así como hijos con discapacidad, sin límite de edad.

En caso de necesitar modificar la nómina familiar -ya sea para incorporar o dar de baja a un integrante-, el trámite puede realizarse mediante la modalidad de Atención Virtual disponible en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social. De esta manera, se busca facilitar el acceso a derechos y simplificar gestiones sin necesidad de concurrir a una oficina presencial.