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Jueves, 9 de abril de 2026

ANSES: cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares

El nuevo valor para cada prestación depende del tipo de beneficiario, el rango salarial y las condiciones del grupo familiar.

Redacción FMQ

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un aumento del 2,9% en los montos de las asignaciones familiares y en los topes de ingresos del grupo familiar a partir de abril de 2026.

Asignación por Hijo

  • IGF hasta $1.058.088: $68.341 por hijo 
  • IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099 por hijo 
  • IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883 por hijo
  •  IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386 por hijo

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $1.058.088: $222.511 por hijo 
  • IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.412 por hijo 
  • IGF desde $1.551.789,01: $99.347 por hijo $55.672 por hijo 

  • Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo 
  • Asignación por Nacimiento: $79.660 
  • Asignación por Adopción: $476.268 
  • Asignación por Matrimonio: $119.275
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