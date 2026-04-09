ANSES: cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un aumento del 2,9% en los montos de las asignaciones familiares y en los topes de ingresos del grupo familiar a partir de abril de 2026.

Asignación por Hijo

IGF hasta $1.058.088: $68.341 por hijo

IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099 por hijo

IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883 por hijo

IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386 por hijo

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $1.058.088: $222.511 por hijo

IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.412 por hijo

IGF desde $1.551.789,01: $99.347 por hijo $55.672 por hijo