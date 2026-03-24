Menú
Radio en vivo
Martes, 24 de marzo de 2026

ANSES: la lista de jubilados que ya no recibirán los $70.000

El organismo previsional confirmó que el refuerzo seguirá, pero con un nuevo esquema que excluye a parte de jubilados y pensionados.

Redacción FMQ

En marzo, las jubilaciones y pensiones tuvieron un incremento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Con esta actualización, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. Al sumarle el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88.

El bono se paga en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima. Dentro de este grupo también se incluyen titulares de la PUAM y madres de siete hijos que cobran una PNC, siempre que no superen el ingreso tope definido por ANSES. Este refuerzo busca garantizar que ningún beneficiario quede por debajo de un ingreso mínimo determinado. 

El nuevo esquema establece un corte claro. Quienes cobran más que la mínima, pero menos de $439.600,88 reciben un bono proporcional. En estos casos, ANSES liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese monto. 

Por ejemplo, un jubilado que percibe $400.000 recibe un bono de $39.600,88 para completar el ingreso total. En cambio, quienes superan los $439.600,88 quedan directamente excluidos del bono. Este ajuste implica que parte de los jubilados dejarán de cobrar el refuerzo desde abril. 

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

5
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

Últimas noticias de Anses