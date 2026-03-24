ANSES: la lista de jubilados que ya no recibirán los $70.000

En marzo, las jubilaciones y pensiones tuvieron un incremento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Con esta actualización, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. Al sumarle el bono completo de $70.000, el ingreso total asciende a $439.600,88.

El bono se paga en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima. Dentro de este grupo también se incluyen titulares de la PUAM y madres de siete hijos que cobran una PNC, siempre que no superen el ingreso tope definido por ANSES. Este refuerzo busca garantizar que ningún beneficiario quede por debajo de un ingreso mínimo determinado.

El nuevo esquema establece un corte claro. Quienes cobran más que la mínima, pero menos de $439.600,88 reciben un bono proporcional. En estos casos, ANSES liquida la diferencia necesaria para alcanzar ese monto.

Por ejemplo, un jubilado que percibe $400.000 recibe un bono de $39.600,88 para completar el ingreso total. En cambio, quienes superan los $439.600,88 quedan directamente excluidos del bono. Este ajuste implica que parte de los jubilados dejarán de cobrar el refuerzo desde abril.