ANSES Quilmes: cuánto será el aumento para jubilados y pensionados en octubre de 2026

La ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones registrarán un incremento del 1,66% durante el mes de octubre. La actualización responde a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia el IPC del mes de agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A través de la información emitida por la dependencia pública, el Gobierno ratificó que los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo volverán a cobrar el bono de $70.000 pesos. De esta manera, la suma fijada para la jubilación mínima pasa a ser de $435.748,51 que, al contemplar el refuerzo extraordinario, eleva el monto total de la prestación a $505.748,51.

Desde la entidad explicaron la metodología de liquidación para los beneficiarios que se ubiquen por encima del primer escalón del sistema. En ese sentido, remarcaron que quienes superen el haber mínimo recibirán un plus proporcional hasta alcanzar el techo total de $505.748,51 en la liquidación del mensual.