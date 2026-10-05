ANSES Quilmes: el calendario completo de octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario completo de pagos correspondiente a octubre de 2026 para las distintas prestaciones sociales que abona el organismo. Las fechas están determinadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Durante este mes, las prestaciones previsionales tendrán una actualización del 1,66%, en línea con la variación de la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Para calcular los aumentos mensuales, Anses toma el índice de inflación con dos decimales, lo que determina el porcentaje exacto de incremento.

A lo largo de octubre, el organismo pagará jubilaciones y pensiones, tanto para quienes perciben el haber mínimo como para quienes lo superan. También se abonarán la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares, asignaciones de pago único y la Prestación por Desempleo, entre otras.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 19 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 19 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 0: 9 de octubre.

DNI terminados en 1: 13 de octubre.

DNI terminados en 2: 14 de octubre.

DNI terminados en 3: 15 de octubre.

DNI terminados en 4: 16 de octubre.

DNI terminados en 5: 19 de octubre.

DNI terminados en 6: 20 de octubre.

DNI terminados en 7: 21 de octubre.

DNI terminados en 8: 22 de octubre.

DNI terminados en 9: 23 de octubre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo