ANSES Quilmes: oficializaron los montos que cobrarán los jubilados en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que regirán durante septiembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Las prestaciones tendrán una actualización del 2,11%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio.



Con el incremento, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.633,20. A ese monto se sumará nuevamente el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. De esta manera, quienes reciban el refuerzo completo tendrán un ingreso mensual de $498.633,20.

Jubilaciones de septiembre: cuánto cobrarán los jubilados

La actualización también impactará en el resto de los haberes previsionales. La jubilación máxima quedará en $2.884.296, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $342.872,97.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un monto de $300.013,85 durante septiembre. Por su parte, la Pensión para Madre de 7 hijos, cuyo valor toma como referencia el haber mínimo, alcanzará los $428.591,22.

Bono de $70.000: quiénes podrán cobrarlo

Con los nuevos valores, el ingreso de los jubilados que reciben el refuerzo completo llegará a $498.633,20 en septiembre. El bono extraordinario será de hasta $70.000 y alcanzará a quienes cumplan con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

El aumento forma parte del esquema de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones previsionales de acuerdo con la evolución de la inflación. En este caso, el porcentaje aplicado para septiembre surge del IPC correspondiente a julio.

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en septiembre

La actualización también alcanzará a las prestaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $154.031 por hijo durante septiembre, mientras que para quienes tienen hijos con discapacidad el monto será de $501.537.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el valor informado para septiembre será de $77.025, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llegará a $250.780 para los beneficiarios correspondientes al tramo de ingresos más bajos.

AUH: por qué ANSES paga menos del monto total

En el caso de la AUH, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido. Ese porcentaje se paga posteriormente una vez que se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes mediante la Libreta AUH.

Por este motivo, el importe que reciben los beneficiarios todos los meses es inferior al valor total de la asignación.

ANSES: cuándo comienzan los pagos de septiembre

ANSES ya estableció el calendario de pagos de septiembre, que comenzará el martes 8 y se organizará, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.