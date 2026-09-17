ANSES Quilmes: quiénes cobran este jueves 17 de septiembre de 2026

En el noveno mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

JUBILACIONES Y PENSIONES

Haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $20.374

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

Haberes que SUPEREN la suma mensual de $20.374

Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.

Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.

Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.

ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio - Nacimiento - Adopción)

Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

