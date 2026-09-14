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Lunes, 14 de septiembre de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este lunes 14 de septiembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en este mes.

Redacción FMQ
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En el noveno mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

JUBILACIONES Y PENSIONES

Haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $20.374

  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

Haberes que SUPEREN la suma mensual de $20.374

  • Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
  • Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
  • Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
  • Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 2.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 3.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.

ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y MATERNIDAD

  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio - Nacimiento - Adopción)

  • Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

  • Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
  • Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
  • Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
  • Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.
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