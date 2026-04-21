ANSES Quilmes: quiénes cobran este martes 21 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a abril, que incluye jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales.

El cronograma abarca a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, prestaciones de pago único y la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 7: 21 de abril

• DNI terminados en 8: 22 de abril

• DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

• DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

• DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 7: 21 de abril

• DNI terminados en 8: 22 de abril

• DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 7: 21 de abril

• DNI terminados en 8: 22 de abril

• DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Maternidad



• Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas



• Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril