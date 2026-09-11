Menú
Radio en vivo
Viernes, 11 de septiembre de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 11 de septiembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en este mes.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

En el noveno mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

JUBILACIONES Y PENSIONES

Haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $20.374

  • Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.
  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

Haberes que SUPEREN la suma mensual de $20.374

  • Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
  • Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
  • Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
  • Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

  • Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.
  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

  • Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 1.
  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 2.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 3.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.

ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y MATERNIDAD

  • Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio - Nacimiento - Adopción)

  • Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

  • Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
  • Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
  • Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
  • Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
  • Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.
Esta nota habla de:
1
Triple choque fatal en Quilmes: murió un motociclista tras un violento accidente
Noticias Locales

Triple choque fatal en Quilmes: murió un motociclista tras un violento accidente

2
ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 11 de septiembre de 2026
Noticias Locales

ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 11 de septiembre de 2026

3
Una alerta del FBI terminó en un allanamiento en Quilmes por una amenaza de tiroteo
Noticias Locales

Una alerta del FBI terminó en un allanamiento en Quilmes por una amenaza de tiroteo

4
Murió Jorge Ríos: el jubilado que se defendió de cinco ladrones y terminó en prisión domiciliaria
Noticias Locales

Murió Jorge Ríos: el jubilado que se defendió de cinco ladrones y terminó en prisión domiciliaria

5
El mural que emociona a Bernal: los personajes del barrio ahora quedaron en una pared
Noticias Locales

El mural que emociona a Bernal: los personajes del barrio ahora quedaron en una pared

Últimas noticias de ANSES Quilmes