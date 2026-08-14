ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 14 de agosto
Durante este mes, los haberes tendrán un aumento del 1,89%, calculado en base a la inflación de junio informada por el INDEC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.
Durante este mes, los haberes tendrán un aumento del 1,89%, calculado en base a la inflación de junio informada por el INDEC. Además, continuará vigente el bono previsional de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.
Con la actualización, la jubilación mínima pasa a $419.775,93, mientras que quienes perciben ese haber seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $489.775,93.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $405.820,74, incluyendo el bono, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $363.843,15.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 14 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.
Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
- Primera quincena: del 11 de agosto al 11 de septiembre.
- Segunda quincena: del 24 de agosto al 11 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.