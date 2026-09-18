ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 18 de septiembre de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en este mes.
En el noveno mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.
JUBILACIONES Y PENSIONES
Haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $20.374
- Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
- Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.
Haberes que SUPEREN la suma mensual de $20.374
- Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
- Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
- Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
- Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
- Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
- Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
- Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO
- Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.
- Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.
- Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.
- Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.
ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio - Nacimiento - Adopción)
- Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
- Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
- Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
- Jueves 24 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
- Viernes 25 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
- Lunes 28 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.