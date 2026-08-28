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Viernes, 28 de agosto de 2026

ANSES Quilmes: quiénes cobran este viernes 28 de agosto

Durante este mes, los haberes tendrán un aumento del 1,89%, calculado en base a la inflación de junio informada por el INDEC.

Redacción FMQ
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de las distintas prestaciones sociales.

Durante este mes, los haberes tendrán un aumento del 1,89%, calculado en base a la inflación de junio informada por el INDEC. Además, continuará vigente el bono previsional de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Con la actualización, la jubilación mínima pasa a $419.775,93, mientras que quienes perciben ese haber seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $489.775,93.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $405.820,74, incluyendo el bono, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $363.843,15.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

  • Primera quincena: del 11 de agosto al 11 de septiembre.
  • Segunda quincena: del 24 de agosto al 11 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de agosto al 11 de septiembre.
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