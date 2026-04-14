ANSES realiza operativos en la región: dónde y cuando

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa desplegando operativos de atención en distintos puntos del país con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad y facilitar la realización de trámites vinculados a la Seguridad Social.



A través de estos dispositivos territoriales, los ciudadanos pueden efectuar consultas y gestiones sin necesidad de trasladarse a una oficina fija. Entre los trámites disponibles se encuentran los relacionados con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, asignaciones familiares y pagos únicos por nacimiento, matrimonio y adopción. También se pueden realizar presentaciones de certificados escolares, gestiones de la Prestación por Desempleo, cambios de lugar de cobro, designación de apoderados y generación de la Clave de la Seguridad Social.

Además, los operativos permiten obtener constancias de empadronamiento a obras sociales y actualizar datos personales, entre otros servicios.

Desde el organismo recuerdan que los interesados deben presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación correspondiente según el trámite a realizar.

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