Apenas llevaba dos días abierto y ya lo robaron: entraron por un agujero en la persiana en Ezpeleta

Un comercio que llevaba apenas dos días funcionando fue blanco de un robo durante la madrugada de este miércoles en Ezpeleta.

El hecho ocurrió en el local "La Reina del Pollo", ubicado en Zolezzi 338, a unas dos cuadras de la estación.

El local, perteneciente al rubro de granja, almacén y fiambrería, había abierto sus puertas este martes; y de acuerdo a lo relatado por Daniela, su dueña -en Radio FMQ- pocas horas después de su inauguración, un delincuente aprovechó la madrugada para ingresar y llevarse dinero y mercadería.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento, el ladrón realizó un agujero en la persiana y logró introducirse por esa abertura. Actuó con una capucha que cubría parte de su rostro y permaneció dentro del comercio durante casi tres minutos.

Durante ese lapso recorrió el local y sustrajo dinero que se encontraba en la caja registradora, además de diferentes productos. Entre la mercadería robada había cigarrillos, vinos y algunos medicamentos.

Como consecuencia, el malviviente escapó y las imágenes de las cámaras de seguridad registraron su accionar y podrían resultar de utilidad para intentar identificarlo.