ATE Quilmes impulsa el pase a planta de los becarios del Hospital Iriarte y el UPA 17

ATE Quilmes mantuvo una importante reunión con autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para abordar la situación laboral de los trabajadores becarios del Hospital Iriarte de Quilmes y del UPA 17, con el objetivo de avanzar en su estabilidad y en el pase a planta permanente.



Del encuentro participaron Alexia Navarro, viceministra de Salud bonaerense; Carolina Copello, jefa de Gabinete de la Dirección Provincial de Hospitales; y Agustín López, asesor de Gabinete de la Viceministra. Por parte de ATE estuvieron presentes Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE Provincia de Buenos Aires; Clarisa Pérez, secretaria general de ATE Quilmes; y Leticia Martínez y Julieta Quintana, candidatas a ser reelectas en la Junta Interna del Hospital Iriarte por la Lista Verde Anusate, como secretaria general y secretaria gremial, respectivamente.

Durante la reunión se analizó la situación que atraviesa el sistema público de salud en el marco del ajuste impulsado por el Gobierno nacional y se destacó el rol de los trabajadores bonaerenses, quienes sostienen diariamente la atención sanitaria y garantizan el acceso a la salud de la comunidad.

En ese marco, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo destinada a avanzar en nuevos derechos laborales para el equipo de salud del Hospital Iriarte y en una planificación conjunta para continuar mejorando las condiciones de trabajo.

Uno de los principales objetivos planteados por la organización sindical es lograr el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras que actualmente se desempeñan bajo el régimen de becas.

Desde ATE señalaron que se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto para presentar ante la Legislatura bonaerense, con el propósito de que el próximo Presupuesto de la provincia de Buenos Aires contemple los recursos necesarios para concretar el pase a planta de todos los becarios y becarias.