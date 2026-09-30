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Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Atención conductores: hay reducción de calzada en el ingreso a la Autopista desde Quilmes

Las tareas de reparación provocan demoras y recomiendan circular con precaución por la zona.

Redacción FMQ
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El ingreso desde Quilmes a la Autopista Buenos Aires-La Plata presenta una reducción de calzada durante este miércoles debido a la realización de trabajos de mantenimiento preventivo sobre la vía.

Las tareas están a cargo de operarios de la empresa concesionaria, que desplegaron maquinaria y conos de señalización en la zona para avanzar con la reparación de la calzada.

Como consecuencia de los trabajos, se dispuso una restricción del paso vehicular en la rampa de acceso con sentido hacia La Plata, lo que genera demoras para los conductores que intentan incorporarse a la autopista, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

Desde el operativo vial recomendaron circular con extrema precaución, respetar las señales de tránsito y las velocidades máximas establecidas para evitar siniestros mientras continúen las tareas.

El personal técnico trabaja para completar las reparaciones en el menor tiempo posible. Mientras tanto, los automovilistas que deban dirigirse hacia la autopista pueden optar por vías alternativas a través de las principales avenidas de la zona para evitar las demoras.

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