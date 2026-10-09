Aumentan los peajes y viajar desde Quilmes o Berazategui será más caro: mirá los nuevos precios

Los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata volverán a aumentar desde este sábado 10 de octubre, con nuevas tarifas para los automovilistas que circulen por el corredor. La actualización impactará en las cabinas de Hudson y en el peaje de Quilmes-Berazategui-Bernal, además de alcanzar a las estaciones de cobro de la Ruta Provincial 6.

En el peaje de Hudson, para los vehículos de dos ejes, la tarifa en horario no pico pasará de $2.400 a $2.600 en sentido a La Plata. En dirección a la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, aumentará de $4.800 a $5.200.

Por su parte, el peaje de Quilmes-Berazategui-Bernal tendrá un nuevo valor de $1.900, frente a los $1.700 que se abonaban hasta ahora.

Cuánto costará pasar por Hudson y Quilmes

Los nuevos valores para los automóviles de dos ejes en la Autopista Buenos Aires-La Plata serán los siguientes:

Hudson hacia La Plata: $2.600 en horario no pico, frente a los $2.400 anteriores.

Hudson hacia la Ciudad de Buenos Aires: $5.200 en horario no pico, frente a los $4.800 anteriores.

Peaje Quilmes-Berazategui-Bernal: $1.900, frente a los $1.700 anteriores.

En Hudson, el incremento será de $200 por pasada en dirección a La Plata y de $400 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos, representa una suba del 8,3% respecto de los valores anteriores.

También aumentan los peajes de la Ruta 6

La actualización tarifaria alcanzará además a la Ruta Provincial 6, donde las cabinas de San Vicente y Las Heras pasarán a cobrar $2.276 para los vehículos de dos ejes.

En el caso de la estación de Los Cardales, que todavía no se encuentra habilitada, la tarifa prevista para esa misma categoría será de $4.552.

La Ruta 6 cuenta con un sistema de cobro electrónico sin barreras, que permite identificar automáticamente la categoría del vehículo y realizar el cobro de manera electrónica.

Cómo se calculan los aumentos

Las actualizaciones responden a dos mecanismos tarifarios diferentes. En la Autopista Buenos Aires-La Plata, el esquema aprobado en 2024 establece revisiones trimestrales que combinan tres indicadores oficiales: el índice de salarios del sector registrado, con una ponderación del 55%; el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), con el 25%; y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el 20%. Los tres son elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Para la Ruta 6, en tanto, la Provincia había aprobado en junio de 2026 el cuadro tarifario que habilitó el cobro de peajes y ahora autorizó una nueva actualización trimestral. El esquema transitorio toma como referencia la variación del IPC desde diciembre de 2016, mientras se aguarda la revisión ordinaria del contrato de concesión.

De esta manera, los conductores que utilicen los corredores concesionados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) deberán afrontar nuevos costos desde este sábado, tanto en los viajes hacia la capital bonaerense como en los desplazamientos hacia la Ciudad de Buenos Aires.