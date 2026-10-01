Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar
La actualización representa un nuevo aumento en el presupuesto destinado al transporte público.
Las tarifas de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron este jueves 1° de octubre, con incrementos diferenciados para las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. La actualización fue del 3,7% en CABA y del 4,3% en territorio bonaerense, por lo que los usuarios deberán pagar más por cada viaje.
En la provincia de Buenos Aires, el incremento alcanza a las líneas urbanas y lleva el boleto mínimo, para recorridos de hasta tres kilómetros, de $1.164,47 a $1.215,09, con SUBE registrada. La suba impacta en los distintos tramos de viaje y se suma a las actualizaciones tarifarias que vienen afectando el costo del transporte público.
Cuánto cuesta el colectivo en la provincia de Buenos Aires
Con el aumento vigente desde este jueves 1° de octubre, las tarifas de los colectivos bonaerenses con SUBE registrada quedaron establecidas de la siguiente manera:
De 0 a 3 kilómetros: $1.215,09.
De 3 a 6 kilómetros: $1.366,97.
De 6 a 12 kilómetros: $1.518,85.
De 12 a 27 kilómetros: $1.822,63.
Más de 27 kilómetros: $2.142,81.
Las nuevas tarifas en la Ciudad de Buenos Aires
Por su parte, el Gobierno porteño dispuso una actualización del 3,7% para los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Con el nuevo cuadro tarifario, los valores para los usuarios con SUBE registrada son los siguientes:
De 0 a 3 kilómetros: $920,48.
De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.
De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.
De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.