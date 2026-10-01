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Jueves, 1 de octubre de 2026

Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar

La actualización representa un nuevo aumento en el presupuesto destinado al transporte público.

Redacción FMQ
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Las tarifas de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron este jueves 1° de octubre, con incrementos diferenciados para las líneas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. La actualización fue del 3,7% en CABA y del 4,3% en territorio bonaerense, por lo que los usuarios deberán pagar más por cada viaje.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento alcanza a las líneas urbanas y lleva el boleto mínimo, para recorridos de hasta tres kilómetros, de $1.164,47 a $1.215,09, con SUBE registrada. La suba impacta en los distintos tramos de viaje y se suma a las actualizaciones tarifarias que vienen afectando el costo del transporte público.

Cuánto cuesta el colectivo en la provincia de Buenos Aires

Con el aumento vigente desde este jueves 1° de octubre, las tarifas de los colectivos bonaerenses con SUBE registrada quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • De 0 a 3 kilómetros: $1.215,09.

  • De 3 a 6 kilómetros: $1.366,97.

  • De 6 a 12 kilómetros: $1.518,85.

  • De 12 a 27 kilómetros: $1.822,63.

  • Más de 27 kilómetros: $2.142,81.

Las nuevas tarifas en la Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, el Gobierno porteño dispuso una actualización del 3,7% para los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Con el nuevo cuadro tarifario, los valores para los usuarios con SUBE registrada son los siguientes:

  • De 0 a 3 kilómetros: $920,48.

  • De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

  • De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

  • De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

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