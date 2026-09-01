Aumentó el transporte en el AMBA: cuánto cuesta viajar en colectivo y tren

Desde este martes 1° de septiembre, viajar en transporte público es más caro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El nuevo esquema tarifario alcanza a colectivos, trenes y subtes, mientras que los peajes de las autopistas porteñas también tuvieron un incremento.



Las subas forman parte del mecanismo de actualización mensual de tarifas, que toma como referencia el último dato disponible de inflación. De esta manera, los usuarios del transporte público deberán afrontar nuevos valores durante septiembre.

Colectivos en la Ciudad: cuánto cuesta el boleto

En los colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa aumentó 4,1%. Para los pasajeros que utilizan una SUBE registrada, el boleto mínimo, correspondiente a viajes de hasta 3 kilómetros, quedó en $887,87.

El cuadro tarifario contempla diferentes valores de acuerdo con la distancia recorrida:

Hasta 3 kilómetros: $887,87.

De 3 a 6 kilómetros: según el tramo correspondiente.

De 6 a 12 kilómetros: según la distancia recorrida.

Colectivos bonaerenses: los nuevos valores desde septiembre

En la provincia de Buenos Aires, las líneas numeradas desde el 200 aplicaron un incremento del 4,3%. En este caso, el valor del boleto depende de la distancia del viaje.

Los nuevos precios con SUBE registrada son:

De 0 a 3 kilómetros: $1.158,97.

De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.

De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.

Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

El aumento impacta así en una gran cantidad de pasajeros que utilizan diariamente las líneas provinciales para trasladarse entre distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Subte: cuánto cuesta viajar en septiembre

El subte porteño también aumentó sus tarifas. El incremento fue del 4% y llevó el boleto con SUBE registrada a $1.753, superando por primera vez la barrera de los $1.700.

Para quienes utilizan una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo es considerablemente mayor.

Los valores quedaron de la siguiente manera:

Subte con SUBE registrada: $1.753.

Subte con SUBE sin nominalizar: $2.541,10.

Tarifa Social: $613,55.

Tarifa estudiantil: $245,42.

Trenes del AMBA: cuánto cuesta el boleto

Los trenes del AMBA completaron en septiembre el último tramo del aumento escalonado previsto. Frente a los valores de agosto, la suba acumulada fue cercana al 7%.

Con una SUBE registrada, las tarifas quedaron establecidas de acuerdo con las tres secciones: