Autopista La Plata-Buenos Aires: evadir el peaje costar hasta $684.300

Desde este martes 15 de septiembre comenzará a aplicarse un nuevo esquema de sanciones para los conductores que evadan el pago del peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires. Las multas partirán de los $228.100 y podrán alcanzar los $684.300, de acuerdo con los valores vigentes para el bimestre septiembre-octubre.



La medida fue recordada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) y se implementará a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Vialidad. El acuerdo habilitó a la empresa estatal a constatar infracciones vinculadas con la evasión de peajes.

El nuevo mecanismo se apoyará en las cámaras instaladas en las estaciones de peaje. Los dispositivos registrarán de manera automática la fecha, la hora y el lugar en el que se produjo la infracción, además de obtener una imagen del vehículo involucrado. Con esos datos se confeccionará el acta correspondiente.

Sin embargo, la detección de la infracción no significará que la multa se aplique de manera inmediata. El titular registral del vehículo tendrá un plazo de 30 días corridos para regularizar su situación antes de que el acta sea remitida a la autoridad competente.

Para evitar la sanción, el responsable deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal de pagos de Aubasa. Si no completa ambos pasos dentro del plazo establecido, el acta avanzará para la emisión de la multa y su posterior notificación.

Cuánto costarán las multas

Las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor para el bimestre septiembre-octubre fue establecido en $2.281. Según la normativa bonaerense, la evasión del peaje contempla multas de entre 100 y 300 UF.

De esta manera, la penalización mínima será de $228.100, mientras que la máxima llegará a $684.300.

Desde Aubasa indicaron que la medida busca reforzar el cumplimiento de las normas de circulación, desalentar la evasión del pago y contribuir al cuidado y mantenimiento de la infraestructura vial.