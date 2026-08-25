Avanza la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta

La construcción de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta continúa avanzando a partir del trabajo conjunto entre el Municipio de Quilmes y AUBASA, en el marco de un proyecto que busca mejorar la circulación y fortalecer la conexión entre distintos sectores del distrito y la zona ribereña.

La obra contempla la generación de un nuevo acceso que permitirá descomprimir el tránsito en el corredor comprendido entre la bajada de la avenida Isidoro Iriarte, en Quilmes, y el acceso de avenida 14, en Berazategui. De esta manera, se apunta a reducir la congestión existente y anticipar las necesidades de circulación que surgirán a partir del crecimiento urbano en las inmediaciones de la traza.

El convenio para llevar adelante el proyecto fue firmado en marzo de este año y establece una intervención destinada a mejorar la conectividad vial de la zona. Uno de los principales objetivos es darle continuidad a la avenida Varela, en Berazategui, hacia el sector costero, manteniendo las áreas de reserva natural y promoviendo un desarrollo planificado del territorio.

Además, la nueva infraestructura busca fortalecer el eje de conectividad Este-Oeste y avanzar en la integración de Quilmes Centro, Ezpeleta y Bernal con la zona ribereña. Desde el Municipio destacaron que la obra permitirá mejorar la movilidad cotidiana y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la comunidad.

"Junto a AUBASA, seguimos construyendo la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta, un proyecto que va a mejorar la circulación, conectar nuestros barrios y generar nuevas oportunidades para la comunidad", señalaron desde el Municipio al referirse a la continuidad de los trabajos.