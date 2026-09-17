Avanzan obras de bacheo en Bernal: cómo están los trabajos

El Municipio de Quilmes continúa con el avance de las obras de repavimentación que se están llevando a cabo con fondos propios, en el centro de Bernal. En este marco, la intendenta interina, Eva Mieri, supervisó este miércoles los trabajos de repavimentación de la calle 25 de Mayo, recorrió la sede bernalense de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), donde saludó a sus autoridades, y también visitó comercios y dialogó con sus encargados.

"Recorrimos la calle 25 de Mayo para ver cómo avanzan los trabajos de repavimentación en una zona muy transitada por vecinos, estudiantes y comerciantes. También estuvimos con autoridades y docentes de la UCALP y charlamos con comerciantes de la zona. Esta obra, que también hicimos en las calles Castro Barros y De Pinedo, se realizó con fondos municipales. Esta es la manera de hacer política que nos encomendó Mayra Mendoza: estar cerca, escuchar a nuestra comunidad y administrar los recursos con responsabilidad para que vuelvan en obras de calidad y Quilmes siga creciendo", sostuvo Eva Mieri, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control, Julián Bellido; su par de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, y el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani.

Por su parte, Ramiro Beltrani señaló: "Estamos trabajando en dos arterias muy importantes del centro de Bernal, como son 25 de Mayo y Castro Barros, donde las calzadas estaban muy deterioradas. La idea con estos trabajos es jerarquizar los centros, generar accesibilidades seguras y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

El proyecto total comprende dos zonas de intervención: 25 de Mayo y Castro Barros, entre avenida San Martín y Belgrano; y De Pinedo, entre Belgrano y Lavalle. Las obras contemplan la reconstrucción de las calzadas existentes mediante la demolición del pavimento deteriorado, el reacondicionamiento y compactación de la estructura de soporte y la ejecución de nuevos pavimentos de hormigón.



Además, se prevén trabajos para mejorar y ordenar la circulación peatonal y vial del área comercial, que incluyen demarcación de carriles, señalización de giros, pintado de sendas peatonales y construcción de veredas y rampas en distintos sectores. La intervención busca mejorar la transitabilidad y accesibilidad en un sector de alta concurrencia comercial y fuerte circulación de transporte público, adecuando la infraestructura vial a las necesidades actuales de la zona.