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Martes, 6 de octubre de 2026

Bacheo en Quilmes: el Municipio realizó nuevas obras en Ezpeleta y Bernal Este

Los trabajos, que se realizan en distintos puntos del distrito, se dan en el marco de la cuarta etapa del Plan Municipal de Bacheo 2025-2027.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes continúa con las tareas de bacheo y reparación de calzada en distintos puntos del distrito, en el marco de la cuarta etapa del Plan Municipal de Bacheo 2025-2027, que se lleva adelante con fondos propios.

Durante la jornada de este lunes, la intendenta interina Eva Mieri supervisó los trabajos realizados en la intersección de avenida Oscar Smith y O'Higgins, en Ezpeleta, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

"Recorrimos los trabajos de bacheo que estamos haciendo en Ezpeleta, en el marco de la cuarta etapa del Plan Municipal de Bacheo, con una inversión 100% municipal. Ya llevamos más de 250 intervenciones y más de 9.500 m² de calzada reparados en distintos puntos de Quilmes", señaló Mieri.

La jefa comunal explicó que las obras se determinan a partir de los relevamientos realizados por los equipos municipales y de los reclamos que acercan vecinos y vecinas a través de los diferentes canales de atención.

Por su parte, García destacó el rol de los reclamos vecinales para establecer las prioridades del programa. "Esto surge a partir de los reclamos de los vecinos, eso nos permite planificar y luego hacer", afirmó el funcionario.

Además de los trabajos en Ezpeleta, durante la jornada se realizaron intervenciones en Rodolfo López y calle 390, mientras que también se avanzó en la zona de Reconquista y Uspallata, en Bernal Este.

Desde el Municipio señalaron que el plan ya alcanzó más de 250 intervenciones y más de 9.500 metros cuadrados de calzada recuperados en diferentes barrios de Quilmes.

Los vecinos pueden realizar reclamos vinculados al estado de las calles a través del SUAV (Servicio Único de Atención al Vecino), al 0800-999-5656; mediante la página oficial del Municipio, la aplicación Mi Quilmes Digital o el QuiBOT, disponible también por WhatsApp al 11-4493-4483. Estos pedidos son incorporados al relevamiento y permiten establecer prioridades según las condiciones de las calzadas y las necesidades de cada zona.

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