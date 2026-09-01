Bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta: cómo quedarán las obras

El Municipio de Quilmes informó que avanza la construcción de la nueva subida y bajada de Ezpeleta en la Autopista Buenos Aires-La Plata, una obra de infraestructura que busca mejorar la circulación y la conectividad de los vecinos de la zona. El proyecto se lleva adelante en articulación con Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y es financiado íntegramente con fondos municipales.

Cómo será el nuevo acceso a la autopista

La intervención se desarrolla a la altura del kilómetro 25 de la Autopista Buenos Aires-La Plata y contempla la construcción de ramas de entrada y salida en ambos sentidos. Además, se instalarán estaciones de peaje y se generarán conexiones con las colectoras, que tendrán doble sentido de circulación.

Según explicó el Municipio, la obra permitirá reducir los tiempos de viaje, descongestionar el tránsito y mejorar los accesos para quienes viven y circulan por Ezpeleta y las zonas cercanas.

Colectoras, rotondas y continuidad de Florencio Varela

El proyecto también contempla la interconexión de las colectoras, que estarán vinculadas con nuevas rotondas y un paso bajo nivel de la autopista. Estas obras permitirán avanzar en la futura continuidad de la avenida Florencio Varela, uno de los principales objetivos del proyecto.

La intervención forma parte de los compromisos asumidos por la intendenta Mayra Mendoza dentro del Plan Bianual 2025-2027.

Dos nuevos puentes sobre el Canal Aliviador del Arroyo Jiménez

Como parte de los trabajos, también está prevista la construcción de dos puentes losa de cuatro tramos de ocho metros cada uno. Las estructuras permitirán atravesar el Canal Aliviador del Arroyo Jiménez y garantizar la continuidad de las colectoras ubicadas frente a los predios correspondientes a los municipios de Quilmes y Berazategui.

La obra tendrá impacto en el corredor comprendido entre la actual bajada de la avenida Isidoro Iriarte, en Quilmes, y el acceso de la avenida 14, en Berazategui.