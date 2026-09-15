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Martes, 15 de septiembre de 2026

Berazategui: ofrecían 15 puestos de trabajo y fueron más 1.500 personas

Hubo más de cinco cuadras de fila para postularse en un nuevo restaurante que abrirá sus puertas esta semana.

Redacción FMQ
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Una parrilla de Berazategui abre sus puertas este jueves y ofrece 15 puestos de trabajo en distintas áreas. Ante la convocatoria, miles de interesados hicieron fila por más de siete horas para conseguir un empleo.

El lugar está ubicado en Eva Perón y calle 114. Ofrecen un sueldo promedio de $800.000 y entre los puestos que necesitan se encuentran cocinero, mozo, bachero, copero y encargado de salón.

La convocatoria generó una enorme respuesta y más de mil personas ya se acercaron al lugar para dejar su currículum. La fila se mantuvo durante todo el día y, durante la mañana, llegó a extenderse por cinco cuadras.

El único requisito para presentarse era llevar el currículum. La convocatoria estaba prevista hasta las 18, pero ante la cantidad de personas que se acercaron, decidieron recibir a todos los que estuvieran en la fila para que tengan la posibilidad de conseguir uno de los puestos.

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