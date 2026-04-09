Bernal: avanzan con una millonaria obra para transformar el Julio Méndez

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires lanzó la Licitación Pública N° 19/2026 para avanzar con la construcción del nuevo edificio del Hospital Dr. Julio Méndez, ubicado en Bernal, en una obra que apunta a fortalecer la atención sanitaria en Quilmes y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud en la región.

Según se informó oficialmente, el proyecto contempla la demolición de las viejas instalaciones y forma parte de la primera etapa de un futuro Centro Integral de Diagnóstico y Rehabilitación, una iniciativa considerada estratégica por su impacto en la atención médica del distrito.

La inversión prevista para esta etapa asciende a $3.693.120.344,26, con un plazo de ejecución de 360 días corridos. Además, el proceso licitatorio incluye un anticipo financiero del 5% del monto contractual, con el objetivo de facilitar el inicio de los trabajos una vez que la obra sea adjudicada.

Cuándo se abre la licitación

De acuerdo con el cronograma oficial, la apertura de sobres se realizará el próximo 30 de abril de 2026 a las 12 horas, en la Sala 521 del quinto piso del Ministerio de Infraestructura bonaerense, ubicado en Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la ciudad de La Plata.

En tanto, la presentación de ofertas deberá concretarse el 29 de abril, entre las 9 y las 16 horas, en la Dirección de Contrataciones de Obra Pública, oficina 907 del noveno piso, en la misma sede ministerial.

Asimismo, se indicó que los pliegos licitatorios podrán ser consultados y descargados de forma gratuita a través del sitio web oficial del Ministerio, mientras que las consultas técnicas podrán realizarse por correo electrónico hasta el 21 de abril.

Una obra clave para la salud en Quilmes

La construcción del nuevo edificio del Hospital Julio Méndez representa una de las intervenciones más importantes proyectadas para el área sanitaria de Bernal y Quilmes, en un contexto de creciente demanda de servicios médicos, diagnósticos y de rehabilitación.

El objetivo de la obra es incorporar infraestructura moderna, mejores condiciones de atención y nuevos espacios específicos para diagnóstico y recuperación, con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema público de salud y ampliar la cobertura para vecinos de toda la zona.

Por otra parte, también fue conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas, que tendrá a su cargo el análisis de las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Como integrantes titulares fueron designados Josefina Lorenzo, María Luisa Vázquez y Fermín Labaqui, mientras que como miembros suplentes fueron nombrados María Micaela Bubisutti, Sebastián Cuozzo y María Duarte.

Con esta licitación, la Provincia dio un paso formal para avanzar en una obra largamente esperada, que busca modernizar la infraestructura sanitaria en Bernal y generar una mejora concreta en la atención de miles de pacientes de Quilmes y la región.