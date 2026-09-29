Bernal Oeste: bomberos rescataron a un perro que había caído al arroyo

Un operativo de rescate permitió poner a salvo a un perro que había caído al arroyo Santo Domingo, a la altura del cruce de Victorica y Bermejo, en Bernal Oeste.

El animal había quedado atrapado sobre un montículo de basura que flotaba en el agua, sin posibilidades de salir por sus propios medios. Ante la situación, los Bomberos de Bernal desplegaron un operativo para llegar hasta el lugar donde se encontraba.

Para acceder al cauce, los rescatistas montaron una escalera desde la calle y descendieron cuidadosamente hasta alcanzar al perro. Luego de varios minutos de trabajo, lograron retirarlo del agua y llevarlo nuevamente a un lugar seguro.

El animal no sufrió lesiones y el procedimiento concluyó con éxito gracias a la intervención de los bomberos, que lograron rescatarlo del arroyo y ponerlo a salvo.