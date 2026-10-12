Bernal Oeste: intentaron robarle el auto, arrastró la moto de los ladrones y le dispararon

Un chofer de un auto de aplicación sufrió un violento intento de robo en Bernal Oeste, cuando dos motochorros intentaron sustraerle el vehículo, y para escapar, el conductor dio marcha atrás y arrastró la moto de los delincuentes durante varios metros, lo que desató una reacción a tiros por parte de los asaltantes.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Misiones y General Álvarez, donde los dos sospechosos interceptaron al conductor con intenciones de robarle el rodado.

Ante la situación, la víctima maniobró marcha atrás para intentar escapar y terminó arrastrando la motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes durante varios metros.

En ese momento, los asaltantes efectuaron tres disparos contra el chofer, aunque ninguno logró alcanzarlo. Afortunadamente, el conductor pudo alejarse del lugar sin sufrir heridas.

Finalmente, al advertir que no podían utilizar la moto, los delincuentes la abandonaron y huyeron.