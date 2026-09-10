Bomberos Voluntarios realizarán un "Sirenazo Nacional"

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios anunció un sirenazo nacional y simultáneo para el jueves 10 de septiembre a las 10, en reclamo por la falta de respuestas del Gobierno nacional a una serie de demandas económicas y normativas que, según señalaron, resultan fundamentales para garantizar el funcionamiento de los cuarteles de todo el país.

La medida fue convocada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que integran el sistema. Desde la organización aclararon que se tratará de una protesta pacífica y que no afectará la atención de emergencias, ya que los cuarteles mantendrán activas sus guardias y la respuesta ante cualquier situación tendrá prioridad absoluta.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la transferencia de los fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054. Según detallaron, permanece pendiente de ejecución y distribución un remanente correspondiente al ejercicio 2025 y años anteriores por $59.330.748.051,41.

Desde el sector señalaron que esos recursos no constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional, sino fondos establecidos legalmente y con una afectación específica para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. De acuerdo con sus estimaciones, el monto pendiente representa aproximadamente $45 millones para cada asociación.

Los cuatro reclamos de los Bomberos Voluntarios

El segundo eje está vinculado con la atención de emergencias en rutas concesionadas. Los bomberos voluntarios reclaman que los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones, establecidos mediante el Decreto 97/2025, contemplen convenios obligatorios con las asociaciones que intervienen en estos corredores.

Entre las medidas solicitadas figuran una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y una compensación por los daños que puedan sufrir los cuarteles durante la atención de siniestros en las rutas concesionadas.

El tercer reclamo apunta a la aplicación integral y uniforme de la Ley de Fortalecimiento Nº 27.629, sancionada en 2021. En particular, el sector reclama la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA correspondiente a la compra de bienes, servicios y equipamiento destinados a la actividad bomberil.

Por último, solicitan al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los pagos al exterior que deben realizar las asociaciones. Según explicaron, debido a los elevados costos de los vehículos de emergencia nacionales, muchos cuarteles deben recurrir a la compra de unidades usadas en el exterior para renovar sus recursos.

El sirenazo no afectará las emergencias

A pesar de la protesta, desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios remarcaron que las emergencias continuarán siendo atendidas con normalidad durante el sirenazo.

"La vocación de servicio se impone siempre", señalaron, y destacaron que la medida será simultánea en todo el territorio nacional, pero se desarrollará sin afectar la operatividad de los cuarteles.

La convocatoria busca visibilizar la situación económica y normativa que atraviesa al sistema y cuenta con la participación de las organizaciones que representan a los bomberos voluntarios de todo el país.

Más de 157 mil servicios en lo que va de 2026

La dimensión del trabajo que realizan los Bomberos Voluntarios queda reflejada en las estadísticas del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA). En lo que va de 2026, se registraron 157.229 servicios atendidos por integrantes del sistema.

De ese total, 94.536 fueron servicios de emergencia, equivalentes al 60%, mientras que otros 62.639 fueron intervenciones programadas, que representan el 40% y comprenden tareas como suministro de agua, representación, prevención y otras acciones.

Actualmente, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 1.000 asociaciones distribuidas en todo el territorio argentino y está integrado por más de 52.000 hombres y mujeres que desarrollan su tarea de manera voluntaria para proteger vidas y bienes en sus comunidades.