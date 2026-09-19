Brutal choque en Bernal: un motociclista sufrió una fractura expuesta y quedó semiinconsciente

Dos personas resultaron heridas este viernes por la noche tras un fuerte choque entre una camioneta y una motocicleta en Bernal. El conductor de la moto sufrió una fractura expuesta y quedó semiinconsciente, mientras que una mujer que viajaba con él también sufrió lesiones. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El accidente ocurrió en Avellaneda al 1400, en el cruce con General Álvarez, a pocas cuadras de las avenidas Los Quilmes y Zapiola. Tras el impacto, el hombre quedó tendido y debió ser asistido de inmediato por personal del SAME, que posteriormente lo trasladó en ambulancia.

En medio del operativo de emergencia, la motocicleta involucrada en el choque sufrió un principio de incendio. Vecinos que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y lograron extinguir las llamas mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia.

Minutos después arribaron los Bomberos, que colaboraron con las tareas de asistencia y con la inmovilización del hombre herido. También trabajaron en el lugar personal de Defensa Civil, Policía y Patrullas Urbanas.

Una segunda ambulancia del SAME llegó posteriormente para asistir a la mujer, quien también fue trasladada a un centro de salud para ser evaluada.

Tras finalizar las tareas de emergencia, se realizó un vallado preventivo y se perimetró la zona, que quedó bajo custodia policial mientras se llevaban adelante las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no fueron informadas las circunstancias en las que se produjo el choque ni el estado de salud actualizado de las dos personas trasladadas.