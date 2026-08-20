Caída de pasajeros en el AMBA: reclaman que el boleto mínimo llegue a $1.900

La fuerte caída en la cantidad de pasajeros que utilizan colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encendió las alarmas entre las empresas de transporte, que aseguran que la situación refleja el deterioro de la actividad económica y reclaman una actualización de las tarifas. Desde la Cámara Empresarial del Autotransporte de Pasajeros sostienen que el boleto mínimo debería ubicarse en torno a los $1.900.

Así lo afirmó Adrián Noriega, vocero de la entidad, en diálogo con Radio FMQ, donde analizó la situación que atraviesa el sector y el impacto de la pérdida de pasajeros. Según explicó, la demanda viene registrando una caída cercana al 20 por ciento.

Los datos elaborados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) muestran la magnitud del retroceso. Durante julio de este año se vendieron 118,1 millones de pasajes de colectivo en el AMBA, contra los 146,1 millones registrados en el mismo mes de 2025. Se trata de una diferencia de 28 millones de viajes menos, equivalente a una caída interanual del 19,1 por ciento.

Para Noriega, la cantidad de pasajeros funciona como un indicador del escenario económico. "Es un termómetro social de lo que pasa en el país y especialmente en el AMBA. Hay un estancamiento de la economía", sostuvo.

En ese contexto, el representante empresarial consideró que el valor actual del boleto se encuentra muy por debajo de los costos que enfrenta el sector. "El valor real tendría que costar $1.900, es mínimo y hoy está muy por debajo. Nosotros no somos quienes fijamos las tarifas, lo fijan las jurisdicciones", explicó.

El dirigente también señaló que la caída en el uso del transporte está relacionada con los viajes cortos que dejaron de realizarse. "Es insuficiente el ingreso. El que el año pasado se tomaba el colectivo por 10 o 15 cuadras, hoy no lo hace", afirmó.

La menor cantidad de pasajeros también impacta sobre la frecuencia de los servicios. Según Noriega, las empresas están reduciendo la cantidad de unidades en circulación como mecanismo para contener los costos. "Nuestra forma de ahorrar dinero es tener menos colectivos en la calle. La frecuencia se amplió", reconoció.

Finalmente, el vocero admitió que esa estrategia termina afectando a los usuarios que continúan utilizando el transporte público. "Es un ajuste en desmedro de algunos pasajeros. Este sincericidio lo hacemos ante los medios y ante las autoridades. Es la forma de disminuir el impacto", concluyó.