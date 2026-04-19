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Domingo, 19 de abril de 2026

Camión fuera de control arrasó con postes y cableado

Circulaba por una zona no habilitada y provocó destrozos en plena vía pública antes de ser interceptado.

Redacción FMQ

Un camión de gran porte provocó en las últimas horas importantes daños en la vía pública de Bernal Oeste luego de circular por una zona no habilitada para tránsito pesado. 

El hecho ocurrió en la intersección de Pampa y Victorica, donde el vehículo derribó postes de luz y afectó el tendido eléctrico, generando una situación de riesgo para vecinos y automovilistas.

Según informaron fuentes oficiales, al menos tres columnas de alumbrado público y sus luminarias resultaron dañadas como consecuencia del paso del rodado, cuyas dimensiones superaban lo permitido para ese sector.

Tras un alerta, el Municipio de Quilmes activó un operativo de seguimiento en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Emergencias Quilmes. De esta manera, se logró trazar el recorrido del camión, que fue detectado inicialmente sobre la avenida Tomás Flores.

Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura de la fábrica Cattorini, en el marco de un operativo conjunto encabezado por la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial.

Una vez detenido, los agentes procedieron a identificar al conductor, de nacionalidad brasileña, quien contaba con habilitación vigente emitida en su país de origen. No obstante, se labró un acta de infracción tanto por los daños ocasionados como por circular en una vía no permitida para ese tipo de transporte.

De acuerdo a lo informado, la sanción se aplicó conforme a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y a la ordenanza municipal Nº 14.189, que regulan la circulación y establecen penalidades para este tipo de infracciones.

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