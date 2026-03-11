Campaña antigripal en marcha: dónde vacunarse gratis en Quilmes

El Municipio de Quilmes informa que a partir de hoy, miércoles 11 de marzo, comienza la campaña de vacunación antigripal 2026. La misma es gratuita, segura, no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras cómo la del COVID, neumococo u otras del calendario nacional.

Está indicada en personal de salud, adultos mayores de 65, niños/as entre 6 y 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personas en contacto con aves de corral.

En la primera etapa se iniciará con personal de salud y adultos mayores de 65 años, y a partir del 23 de marzo se abrirá al resto de la población indicada.

La vacuna está disponible en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS/CIC) del distrito, además de en el Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva Ramón Carrillo (ex Dispensario), en el Centro Integral de Salud, Diagnóstico y Rehabilitación Julio Méndez y en los Hospitales Dr. Eduardo Oller e Isidoro Iriarte. Para más información, o conocer el centro de salud o vacunatorio más cercano ingresar al link: quilmes.gov.ar/gestion/salud.php



