Campaña solidaria y pedido de testigos por un accidente que dejó internada a una profesora

Crece la preocupación en Quilmes por el estado de salud de Noelia Rossi, una profesora de educación física de la ciudad que permanece internada tras haber sido víctima de un accidente de tránsito ocurrido el pasado 1º de abril, poco después de las 14, en la intersección de avenida Mitre y Dorrego.

Según se informó, Rossi caminaba por la zona cuando fue embestida por un repartidor en moto, lo que le provocó heridas de gravedad que derivaron en una intervención quirúrgica compleja. Desde entonces, continúa hospitalizada mientras atraviesa un proceso de recuperación.

Familiares y allegados iniciaron una campaña para dar con testigos que puedan aportar información sobre lo sucedido y colaborar en el esclarecimiento del hecho. En paralelo, también difundieron un pedido solidario para afrontar los gastos derivados de la internación.

"¡Noelia necesita tu ayuda! Está internada desde el 1° de abril, luego de un accidente y una operación muy delicada. Estamos recaudando fondos para contener su situación, mientras se recupera. ¡Cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda!", señala la convocatoria que circula en redes sociales.

Para quienes puedan colaborar, indicaron que se reciben aportes a través del alias fuerza.noe, a nombre de Analía Gabriela Rossi. Además, remarcaron que Noelia es madre de dos niñas, lo que refuerza la urgencia del acompañamiento en este difícil momento.