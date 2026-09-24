Caos en el centro de Quilmes por una amenaza de bomba en un banco

Un amplio operativo de seguridad se desplegó este jueves en pleno centro de Quilmes luego de una amenaza de bomba en la sucursal del Banco Provincia ubicada en Rivadavia y Brown.

El episodio se inició poco antes de las 14, cuando un llamado alertó sobre la presencia de un paquete dentro de la entidad que supuestamente podía contener un artefacto explosivo. Ante la situación, el banco fue evacuado y se suspendió la atención al público.

Como medida preventiva, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor de la sucursal, con restricciones tanto para el tránsito vehicular como peatonal.

Personal policial, Bomberos Voluntarios y efectivos especializados participaron del operativo y se preparó un procedimiento para inspeccionar el paquete y, en caso de ser necesario, realizar una detonación controlada.

Sin embargo, finalmente Bomberos confirmó que el supuesto artefacto explosivo era una simple bolsa, por lo que la amenaza quedó descartada.

El operativo generó importantes complicaciones en el tránsito y preocupación entre comerciantes y vecinos que se encontraban en pleno centro de Quilmes.