Captaban personas vulnerables y usaban sus identidades para mover millones: un allanamiento fue en Quilmes

Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) contra una organización acusada de captar personas en situación de vulnerabilidad para utilizar sus identidades en la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales terminó con tres detenidos y nueve allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, de los cuales, uno de los procedimientos se realizó en Quilmes Oeste.

El operativo fue llevado adelante por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una causa coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional que busca desarticular una estructura dedicada al movimiento y ocultamiento de dinero de presunto origen ilícito.

Según informó oficialmente la fuerza, los investigadores determinaron que los sospechosos captaban a personas en extrema vulnerabilidad económica y les ofrecían dinero a cambio de realizar validaciones biométricas. Las víctimas entregaban su documentación y permitían que les tomaran fotografías.

Con esos datos, los integrantes de la organización abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo control de los sospechosos.

Una vez habilitadas, las cuentas recibían transferencias que eran rápidamente retiradas o derivadas hacia otras plataformas. El dinero era posteriormente movilizado mediante billeteras virtuales, terminales de pago, supuestas operaciones de arbitraje y criptoactivos, con el objetivo de dificultar el rastreo de su origen.

Una presunta conexión con un casino online clandestino

La investigación permitió establecer además que parte de los fondos tendría como origen un casino online que operaba de manera clandestina, de acuerdo con la información difundida por la Policía Federal.

Los investigadores identificaron a tres personas -dos hombres y una mujer- como presuntos integrantes de la estructura. La mujer habría estado a cargo de la captación de las víctimas, mientras que los dos hombres se habrían ocupado de la apertura y administración de las cuentas y de las operaciones financieras.

Según la PFA, el volumen de dinero involucrado alcanzaría los 27 mil millones de pesos en apenas unos meses.

Allanamiento en Quilmes Oeste

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, autorizó una serie de allanamientos.

Uno de ellos se realizó en un domicilio de General Acha, en Quilmes Oeste, convirtiendo al distrito en uno de los puntos alcanzados por el operativo desplegado por la Policía Federal.

Los procedimientos también se llevaron a cabo en un domicilio de calle 49, en La Plata; dos inmuebles de La Falda, Córdoba; y otros cinco domicilios ubicados en Mar del Plata.

Durante los operativos fueron detenidos los tres sospechosos y se secuestraron numerosos elementos que, según los investigadores, estarían vinculados con las maniobras investigadas.

Entre lo incautado se encuentran una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR y distintos discos rígidos y dispositivos de almacenamiento.

También se secuestraron $2.787.440 argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

Respecto del arma encontrada durante los procedimientos, la fiscalía dispuso iniciar una causa separada por "Tenencia ilegal de arma de guerra".

Buscan identificar a los máximos responsables

De acuerdo con la información oficial, el objetivo de la investigación es establecer quiénes dirigían, financiaban y se beneficiaban de las maniobras para avanzar sobre la totalidad de la organización.

Los tres detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de "Asociación ilícita".