Casi 60 menores fueron víctima de ciberdelitos sexuales

Al menos 56 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de ciberdelitos sexuales en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui entre mayo y agosto. Según una investigación de la Justicia, Instagram fue la plataforma más utilizada para contactar a las víctimas, mientras que en uno de cada tres casos individualizados se constató que hubo encuentros presenciales entre los menores y los imputados.



Los datos surgen de las actuaciones de la UFIJ N° 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, especializada en ciberdelitos contra las infancias e investigaciones vinculadas con la trata de personas.

De acuerdo con la información relevada por la fiscalía, 36 casos fueron identificados de manera directa e individualizada. A ese número se suman otras 20 víctimas detectadas en investigaciones que involucran a múltiples personas afectadas, cuya identificación todavía se encuentra en proceso.

Entre los casos individualizados, el 88,9% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que la franja de entre 13 y 15 años concentra el 52,8% de los registros.

En cuanto a la distribución territorial, Berazategui concentra el 41,7% de los casos, seguido por Florencio Varela, con el 33,3%, y Quilmes, con el 25%.

Instagram, la plataforma más utilizada

El relevamiento judicial también permitió identificar las principales plataformas digitales utilizadas en los casos investigados. Instagram aparece en el 30,6% de los registros, seguida por WhatsApp, con el 22,2%, y TikTok, con el 19,4%.

Además, se detectaron situaciones vinculadas con otras plataformas, videojuegos y aplicaciones, entre ellas Free Fire, Roblox y Snapchat.

Sin embargo, la investigación advierte que el riesgo no termina en el entorno digital. En el 33,3% de los casos individualizados se constató que hubo encuentros presenciales entre la víctima y el imputado, lo que evidencia cómo los contactos iniciados a través de internet pueden derivar en situaciones fuera del ámbito virtual.

No siempre se trata de un desconocido

Otro de los aspectos destacados por la fiscalía es que el agresor no necesariamente es una persona desconocida para la víctima.

En el 58,3% de los casos no existía un vínculo previo y el contacto se produjo sin una relación anterior. Sin embargo, en el 41,7% restante sí había algún tipo de relación, proximidad o conocimiento previo entre la víctima y el imputado.