Cayó un cartel sobre la Avenida 844 y generó preocupación en Solano

Un enorme cartel de grandes dimensiones cayó este martes sobre la Avenida 844, en pleno centro de San Francisco Solano, y generó preocupación entre peatones y conductores que circulaban por una de las principales arterias comerciales de la localidad.



El episodio quedó registrado en imágenes en las que se observa la estructura volcada sobre la vía pública, ocupando parte de la avenida y generando una situación de riesgo para quienes transitaban por el sector.

Ante lo ocurrido, personal de Bomberos intervino en el lugar con el objetivo de asegurar la zona y evitar nuevos inconvenientes mientras se trabajaba sobre la estructura. La presencia de los efectivos permitió prevenir posibles riesgos tanto para los peatones como para los vehículos que circulaban por la Avenida 844.