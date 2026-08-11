Cerraron e inhabilitaron un geriátrico de Ezpeleta tras dramático episodio con un jubilado

Un geriátrico ubicado en Laguarda al 777, Ezpeleta, fue clausurado e inhabilitado luego del episodio protagonizado por un jubilado que intentó escapar del establecimiento y terminó colgado de las piernas en un cerco de madera durante casi tres horas.

A su vez, las familias de los adultos mayores que permanecían alojados ya fueron notificadas.

El caso tomó estado público en las últimas horas luego de que se conocieran las imágenes del hombre atrapado en el cerco. El episodio había ocurrido en abril, pero las imágenes recién comenzaron a difundirse ahora y generaron estupor entre los vecinos de la zona.

Según relató la propietaria del inmueble en diálogo con Radio FMQ, el jubilado habría intentado salir del geriátrico y terminó atrapado del otro lado del cerco, quedando suspendido de sus piernas y sin poder liberarse.

los vecinos escucharon los pedidos de auxilio

La situación fue advertida por los propietarios del inmueble y vecinos de la zona, quienes escucharon los pedidos de auxilio del hombre y decidieron llamar a la Policía.

El jubilado habría permanecido durante casi tres horas en esa posición hasta que finalmente pudo ser asistido. Las imágenes muestran la dramática escena y generaron preocupación por las condiciones en las que se encontraba el adulto mayor.

El episodio provocó indignación entre quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, especialmente luego de que las imágenes comenzaran a circular meses después del hecho.

el geriátrico fue clausurado e inhabilitado

Tras lo ocurrido, el establecimiento ubicado sobre Laguarda al 777 fue clausurado e inhabilitado, mientras que las familias de los adultos mayores que se encontraban alojados en el lugar fueron notificadas de la situación.

La medida dejó al establecimiento fuera de funcionamiento y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se encontraban alojados los jubilados.

también denuncian deudas del geriátrico

En diálogo con Radio FMQ, la propietaria del inmueble también contó que mantiene un conflicto con la responsable del geriátrico por cuestiones vinculadas a la propiedad.

Según aseguró, la dueña del establecimiento habría dejado deudas impositivas pendientes.

Ahora, con el geriátrico clausurado e inhabilitado y las imágenes del jubilado atrapado difundidas públicamente, el caso volvió a generar preocupación entre los vecinos de Ezpeleta y puso el foco en el funcionamiento del establecimiento y en la situación de los adultos mayores que permanecían allí.