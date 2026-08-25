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Martes, 25 de agosto de 2026

Chocó un auto estacionado en Bernal Oeste y escapó: buscan al conductor

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en Caviglia entre Bragado y Zeballos. Los ocupantes bajaron, miraron los daños y se fueron sin dejar datos.

Redacción FMQ
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Un choque ocurrido durante la madrugada del domingo en Bernal Oeste terminó con un vehículo estacionado dañado y el conductor que habría provocado el impacto huyendo del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 sobre la calle Caviglia, entre Bragado y Zeballos. Según relató la damnificada, un automóvil que sería un Peugeot de color negro impactó contra su vehículo, que se encontraba estacionado.

Tras el choque, los ocupantes del auto que habría provocado el impacto descendieron y permanecieron algunos segundos en el lugar. De acuerdo con el relato de la propietaria del vehículo afectado, estuvieron entre 10 y 15 segundos observando los daños y luego volvieron a subir al automóvil para retirarse.

Los involucrados se marcharon sin dejar datos ni comunicarse con la propietaria del auto dañado.

Ahora, la mujer busca testigos que hayan presenciado el accidente o que puedan aportar información para identificar al vehículo y a sus ocupantes.

Quienes hayan visto el momento del choque, puedan reconocer el Peugeot negro o tengan algún dato que ayude a esclarecer lo ocurrido pueden comunicarse con la damnificada a través de Instagram @marilynrios32 o al 11-6827-2044.

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