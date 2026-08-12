Choque, daños y una lista de infracciones: el escándalo detrás del camión que golpeó el bajo nivel

El episodio que protagonizó un camión con acoplado en el bajo nivel de la calle Guido, en la zona de Amoedo, derivó no solo en una sanción por los daños ocasionados en la infraestructura pública, sino también en una serie de infracciones vinculadas a la documentación del vehículo y su conductor.

La intervención comenzó luego de que el transporte impactara contra elementos instalados en el acceso al paso bajo nivel. El choque provocó daños en la cartelería y en el sistema de lectura de patentes ubicado en el sector.

Personal de la Patrulla Urbana, dependiente de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, realizó las actuaciones correspondientes y dejó constancia de los deterioros mediante registros fotográficos. A partir de ese procedimiento se confeccionó un acta de infracción bajo la Ordenanza Municipal N.º 5405/85, que contempla sanciones por daños sobre infraestructura emplazada en la vía pública.

Pero durante la fiscalización aparecieron otras irregularidades. De acuerdo con lo informado por el Municipio, el camión no tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria y el acoplado circulaba sin seguro vigente.

Además, el conductor no contaba con la licencia habilitante necesaria para manejar ese tipo de transporte, por lo que también se labraron las actas correspondientes por esas faltas.

El operativo se extendió durante las tareas necesarias para retirar el acoplado y despejar el sector. En ese período se dispusieron cortes preventivos para evitar mayores inconvenientes y permitir el trabajo de los equipos intervinientes.

Ahora, el Municipio analiza avanzar con acciones judiciales contra la empresa a cargo del transporte. El objetivo sería reclamar el costo de reparación de los elementos dañados y recuperar los gastos derivados de los perjuicios ocasionados sobre bienes públicos.