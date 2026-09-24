Choque en San Francisco Solano: uno terminó sobre la vereda

Dos vehículos protagonizaron un choque este jueves por la mañana en la intersección de avenida San Martín y calle 886, en San Francisco Solano.

Como consecuencia del impacto, uno de los automóviles terminó sobre la vereda y chocó contra un canasto domiciliario, lo que generó daños materiales en el lugar.

Tras el accidente, personal de Patrulla Urbana se hizo presente para asistir en el operativo y ordenar la zona. Debido a las tareas realizadas, la arteria permaneció cerrada al tránsito hasta la finalización del procedimiento.