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Miércoles, 12 de agosto de 2026

Choque entre dos motos en Solano: un motociclista terminó en el hospital

El episodio se registró este martes por la tarde, en el cruce de 893 y 844, en San Francisco Solano.

Redacción FMQ
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Un motociclista resultó herido este martes por la tarde luego de un choque entre dos motos ocurrido en el cruce de las calles 893 y 844, en San Francisco Solano.

Según las primeras informaciones, los dos vehículos circulaban por la zona cuando, por causas que aún no fueron determinadas, se tocaron entre sí. Como consecuencia del impacto, uno de los motociclistas perdió el control, cayó al asfalto y sufrió heridas.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar y el motociclista fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

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