Choque entre dos vehículos terminó con una camioneta incrustada en una vivienda en Quilmes Oeste

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Aristóbulo del Valle y República del Líbano, en Quilmes Oeste, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó incrustado contra la reja de una vivienda.

Como consecuencia del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar por personal del SAME. Finalmente, no fue necesario realizar traslados a un centro de salud.

La camioneta quedó detenida contra el frente de la propiedad. De acuerdo con la información disponible, los daños materiales se limitaron a la reja de la vivienda y no se registraron daños estructurales en el inmueble. Personal de emergencia trabajó en el lugar tras el siniestro.