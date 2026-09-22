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Martes, 22 de septiembre de 2026

Choque entre dos vehículos terminó con una camioneta incrustada en una vivienda en Quilmes Oeste

El episodio se registró este lunes por la tarde en el cruce de Aristóbulo del Valle y República del Líbano.

Redacción FMQ
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Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Aristóbulo del Valle y República del Líbano, en Quilmes Oeste, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó incrustado contra la reja de una vivienda.

Como consecuencia del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar por personal del SAME. Finalmente, no fue necesario realizar traslados a un centro de salud.

La camioneta quedó detenida contra el frente de la propiedad. De acuerdo con la información disponible, los daños materiales se limitaron a la reja de la vivienda y no se registraron daños estructurales en el inmueble. Personal de emergencia trabajó en el lugar tras el siniestro.

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