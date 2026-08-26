Choque entre un auto y una moto dejó a un motociclista herido

Un motociclista resultó herido durante la madrugada de este miércoles tras protagonizar un choque con un automóvil en la intersección de las calles 893 y 842, en San Francisco Solano.

Por causas que aún se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas y debió recibir asistencia.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar para atender al motociclista y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.