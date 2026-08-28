Choque entre un auto y una moto: un hombre herido en Quilmes Este

Un auto y una moto protagonizaron un choque este viernes por la mañana en Quilmes Este, en la intersección de Lavalle y Castelli. Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida y debió recibir asistencia médica.

Tras el accidente, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar para atender al herido y evaluar su estado de salud.

Además, personal de Patrulla Urbana intervino para ordenar el tránsito y cortar la circulación sobre la arteria, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se despejaba la zona.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del choque ni sobre la identidad de la persona lesionada.