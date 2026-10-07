Choque entre un colectivo y un auto dejó un herido en Quilmes Oeste

Un hombre resultó herido este martes por la tarde luego de un choque entre un colectivo de la empresa MOQSA y un automóvil en la zona de Andrés Baranda y Smith, en Quilmes Oeste.

El siniestro ocurrió durante la tarde y, como consecuencia del impacto, el ocupante del vehículo menor debió ser asistido por personal del SAME que se acercó hasta el lugar.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Quilmes, que intervinieron en el operativo, el colectivo de MOQSA circulaba sin pasajeros al momento de la colisión.

Además de los bomberos y los profesionales del SAME, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de la Patrulla Urbana, quienes colaboraron con las tareas posteriores al accidente.

Los bomberos realizaron el corte del suministro de electricidad y gas del automóvil para evitar mayores riesgos y posteriormente colaboraron en el retiro de los vehículos que habían quedado sobre la vía pública.